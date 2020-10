La sfida della Festa del Cinema di Roma. "Scommettiamo su futuro ed esordienti" - (Di martedì 6 ottobre 2020) Cinzia Romani Il direttore artistico Monda: "Siamo come New York nella crisi del 1929" «Può sembrare poco opportuno parlare di Festa, ma è opportuno farlo», esordisce Antonio Monda, Direttore artistico della Festa del Cinema di Roma (al via dal 15 al 25 all'Auditorium), introducendo le linee-guida di una kermesse che parte come una scommessa, nell'anno della pandemia. E già dal manifesto un senso di benessere si diffonde: due uomini «tra i più belli al mondo», Paul Newman e Sidney Poitier, che sorridono complici, in mezzo a loro un sax, a siglare «una storia di comunione e di amore interrazziale», sottolinea Monda, che alla quindicesima edizione della cinerassegna, punta sul ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Cinziani Il direttore artistico Monda: "Siamo come New York nella crisi del 1929" «Può sembrare poco opportuno parlare di, ma è opportuno farlo», esordisce Antonio Monda, Direttore artisticodeldi(al via dal 15 al 25 all'Auditorium), introducendo le linee-guida di una kermesse che parte come una scommessa, nell'annopandemia. E già dal manifesto un senso di benessere si diffonde: due uomini «tra i più belli al mondo», Paul Newman e Sidney Poitier, che sorridono complici, in mezzo a loro un sax, a siglare «una storia di comunione e di amore interrazziale», sottolinea Monda, che alla quindicesima edizionecinerassegna, punta sul ...

acmilan : ?? Who said trains can't fly? ?? @TheoHernandez's sky-rocketing performance earned him the @emirates MVP award for… - matteorenzi : Ho mandato un messaggio a Macron con i complimenti per il piano presentato. Ora tocca a noi, ma per questo serve la… - DiMarzio : L'idolo Pjanic e il retroscena della telefonata del ds Vagnati all'ex Juve: chi è Amer Gojak, la sfida del #Torino - maxeffe74 : @brenonade L'America divrebbe chiedersi se questo è l'uomo giusto per sostenere le ragioni della democrazia e dello… - dasguar : @Anto_Mangia @peppeprovenzano Esatto, peccato che la sfida sia già persa in partenza. Non sappiamo inserire i nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida della Dinamo. Trieste si impone nella sfida della 2° giornata di regular season. Sardegnagol - la testata delle politiche giovanili in Sardegna La sfida della Festa del Cinema di Roma. "Scommettiamo su futuro ed esordienti"

«Può sembrare poco opportuno parlare di Festa, ma è opportuno farlo», esordisce Antonio Monda, Direttore artistico della Festa del Cinema di Roma (al via dal 15 al 25 all'Auditorium), introducendo le ...

Ballottaggio Comunali, finisce pari la sfida tra i due poli

I cinque ballottaggi vedono infatti due successi targati Pd (Genzano e Zagarolo) e due appannaggio della coalizione opposta, ad Anguillara e Ariccia. Una sfida all’ultimo voto quella tra Pizzigallo - ...

«Può sembrare poco opportuno parlare di Festa, ma è opportuno farlo», esordisce Antonio Monda, Direttore artistico della Festa del Cinema di Roma (al via dal 15 al 25 all'Auditorium), introducendo le ...I cinque ballottaggi vedono infatti due successi targati Pd (Genzano e Zagarolo) e due appannaggio della coalizione opposta, ad Anguillara e Ariccia. Una sfida all’ultimo voto quella tra Pizzigallo - ...