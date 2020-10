La riabilitazione politica di Nello Mastursi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel trionfo di Vincenzo De Luca in Campania c’è la sua mano:, ex braccio destro del governatore, cacciato da Santa Lucia dopo un’inchiesta, può finalmente riprendere il proprio posto. Condannato a un anno e sei mesi nel processo a Roma per il tentativo di pilotare la sentenza sulla legge Severino nei confronti di De Luca,fu allontanato (con battute infelici di De Luca) dallo staff del governatore. Cinque anni dopo è pronto riprendere stanza e poltrona. Il perdono è arrivato già da tempo. Ora ladiventa pubblica.è stato l’artefice della corazzata (15 liste) che ha accompagnato De Luca verso la vittoria contro Stefano Caldoro. La ricompensa è ...

Ultime Notizie dalla rete : riabilitazione politica

