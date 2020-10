La provocazione della Lega: “Avanti ragazzi di Buda sia canzone dei valori della Repubblica, non Bella Ciao che è connotata politicamente” (Di martedì 6 ottobre 2020) Bella Ciao? No, meglio Avanti ragazzi di Buda, cioè il simbolo delle canzoni anticomunista italiane. Sembra una provocazione, e invece è il senso di un disegno di legge presentato da due senatori leghisti, Claudio Barbaro e William De Vecchis. Il ddl chiede di riconoscere Avanti ragazzi di Buda “quale espressione dei valori fondanti della Repubblica”. Per Barbaro “è un atto necessario di verità e correttezza per chi ama l’Italia. Questa canzone infatti parla della rivolta contro gli invasori per la riconquista della libertà. Questo é l’universalismo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)? No, meglio Avantidi, cioè il simbolo delle canzoni anticomunista italiane. Sembra una, e invece è il senso di un disegno di legge presentato da due senatori leghisti, Claudio Barbaro e William De Vecchis. Il ddl chiede di riconoscere Avantidi“quale espressione deifondanti”. Per Barbaro “è un atto necessario di verità e correttezza per chi ama l’Italia. Questainfatti parlarivolta contro gli invasori per la riconquistalibertà. Questo é l’universalismo ...

