La proposta dell'Associazione discoteche: 'Si entra solo se si ha la app Immuni sul cellulare' (Di martedì 6 ottobre 2020) L' app 'Immuni' potrebbe essere un presidio sanitario nella lotta contro il Covid: a proporlo è il presidente dell' Associazione discoteche di Milano. Lo ha proposto, attraverso una nota d'agenzia, il ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) L' app '' potrebbe essere un presidio sanitario nella lotta contro il Covid: a proporlo è il presidentedi Milano. Lo ha proposto, attraverso una nota d'agenzia, il ...

DeborahBergamin : Oggi la maggioranza M5s-sinistra ha votato contro la proposta del centrodestra di rendere noti i verbali del Comita… - EURACTIVItalia : I ministri europei dell'Economia, riuniti nel quadro dell'#Ecofin, hanno raggiunto un accordo sula proposta della p… - raffaellapaita : Presento una proposta di legge per il ripristino dell’unità di missione contro il #dissestoidrogeologico… - GinottoG8 : RT @FraDiGiuseppe: Sabato saremo davanti al MIUR per portare nelle strade la protesta contro la Azzolina. Dalla ridicola gestione dell'eme… - MassimoSantoma2 : RT @FraDiGiuseppe: Sabato saremo davanti al MIUR per portare nelle strade la protesta contro la Azzolina. Dalla ridicola gestione dell'eme… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta dell Pec per automobilisti, ecco lo scenario dopo la proposta dell'obbligo Agenda Digitale Recovery Fund, l'Italia ha sette anni per le riforme

L'Ecofin aiuta Roma, sconfitta la linea olandese. Ma per la partenza del piano da 209 miliardi ci sono ancora ostacoli legati alla trattativa con l'Eurocamera. Gualtieri calcia la palla del Mes in tri ...

Aou di Sassari. Approvato progetto sperimentale, un team dedicato ai “letti in appoggio”

06 OTT - Il progressivo taglio dei posti letto nell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e l’aumento di dimissioni difficili di pazienti con fragilità socio-sanitaria, che nonostante le dimiss ...

Un autunno ricco di iniziative e opportunità al Parco fluviale di Cuneo

Con l’arrivo dell’autunno il Parco fluviale Gesso e Stura propone, come di consueto, il suo calendario di iniziative e attività “Autunno al Parco”, con tante proposte a distanza e online e le consuete ...

L'Ecofin aiuta Roma, sconfitta la linea olandese. Ma per la partenza del piano da 209 miliardi ci sono ancora ostacoli legati alla trattativa con l'Eurocamera. Gualtieri calcia la palla del Mes in tri ...06 OTT - Il progressivo taglio dei posti letto nell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e l’aumento di dimissioni difficili di pazienti con fragilità socio-sanitaria, che nonostante le dimiss ...Con l’arrivo dell’autunno il Parco fluviale Gesso e Stura propone, come di consueto, il suo calendario di iniziative e attività “Autunno al Parco”, con tante proposte a distanza e online e le consuete ...