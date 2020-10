La prima foto su Instagram non è come la immaginavi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Unasgranata di un cucciolo è stato il primo tassello del successo di. Un’immagine quasi banale nell’universo di contenuti che pubblichiamo ogni giorno sui social network ma che è passata alla storiail primo post di sempre sull’app dedicata alle immagini e alle. A pubblicarla, nel luglio 2010, è stato uno dei fondatori di, Kevin Systrom, che aveva aggiunto anche il filtro X-PRO2 e la didascalia «Test»: all’epoca l’applicazione si chiamava Codename («nome in codice») e ci sarebbero voluti altri tre mesidi vederla uscire il 6 ottobre 2010 su iOS e Android. Dieci anni più tardi quell’app, nata quasi per gioco, è diventata un colosso del valore di 100 ...

SkyTG24 : Janis Joplin, 50 anni fa moriva la prima stella del rock al femminile. FOTO - TuttoMercatoWeb : TMW - Diego Perotti è un giocatore del Fenerbahce: la prima foto con la nuova maglia - francescoassisi : Prima della storica firma della #FratelliTutti, il Papa ha visitato le clarisse del Protomonastero di Santa Chiara… - HobiChuuya : SALVE A TUTTI NON SONO ATINY MA STO VEDENDO QUESTA FOTO COMUNQUE PRIMA DI VOI COME CI SI SENTEEEEEEEEE - DjBlaster : #Instagram compie 10 anni: la prima #foto #pubblicata sul social (e altre curiosità) -

Ultime Notizie dalla rete : prima foto

Chiara Ferragni pubblica per la prima volta una foto del suo pancino, che la ritrae proprio in questo periodo, ovvero nel corso del quarto mese di gravidanza ...Netflix ha da poco diffuso la prima immagine ufficiale dalla seconda stagione di The Witcher, le cui riprese si stanno tenendo in questi giorni nel Regno Unito.