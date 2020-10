La perdita di olfatto e di gusto sono sintomi del coronavirus? Ecco cosa rivela uno studio (Di martedì 6 ottobre 2020) I soggetti affetti da coronavirus presentano una sintomatologia piuttosto varia, dalla febbre ai dolori. Alcuni soggetti, però, riscontrano anche la perdita dei sensi, come il gusto e l’olfatto. Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell’UCL, ben 4 su 5 soggetti che riscontrano perdita di olfatto o di gusto risultano poi positivi al Covid-19. Gli studiosi hanno contattato quasi 600 pazienti che si erano rivolti presso i centri di assistenza primaria a Londra al fine di risolvere una problematica correlata alla perdita improvvisa dei sensi. A 567 soggetti su 590, è stato consigliato di eseguire il test per il coronavirus. Nel 77,6% di questo campione, è stata ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) I soggetti affetti dapresentano una sintomatologia piuttosto varia, dalla febbre ai dolori. Alcuni soggetti, però, riscontrano anche ladei sensi, come ile l’. Secondo unocondotto dagli scienziati dell’UCL, ben 4 su 5 soggetti che riscontranodio dirisultano poi positivi al Covid-19. Glisi hanno contattato quasi 600 pazienti che si erano rivolti presso i centri di assistenza primaria a Londra al fine di risolvere una problematica correlata allaimprovvisa dei sensi. A 567 soggetti su 590, è stato consigliato di eseguire il test per il. Nel 77,6% di questo campione, è stata ...

