La passerella di Trump fa infuriare: “Una follia, un teatrino politico” (Di martedì 6 ottobre 2020) Ennesima polemica Trump. La passerella del presidente fa infuriare gli agenti di sicurezza e gli esperti. “Una follia, un teatrino politico” Il presidente Donald Trump continua a far discutere. Ad accendere gli animi, la decisione del presidente di sfilare dinanzi la folla di sostenitori, riunitasi per manifestare il pieno appoggio al tycoon americano. Risultato positivo al Covid e ricoverato presso il Walter Reed Hospital, Trump decide di farsi vedere in pubblico, a bordo del suo suv nero, con il volto coperto da una mascherina nera. Gli agenti dei servizi segreti, alcuni dei quali risultati positivi, avrebbero lamentato la decisione del presidente. Il dottor James Philips del Walter Reed Hospital, ha duramente criticato la decisione di ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Ennesima polemica. Ladel presidente fagli agenti di sicurezza e gli esperti. “Una, unpolitico” Il presidente Donaldcontinua a far discutere. Ad accendere gli animi, la decisione del presidente di sfilare dinanzi la folla di sostenitori, riunitasi per manifestare il pieno appoggio al tycoon americano. Risultato positivo al Covid e ricoverato presso il Walter Reed Hospital,decide di farsi vedere in pubblico, a bordo del suo suv nero, con il volto coperto da una mascherina nera. Gli agenti dei servizi segreti, alcuni dei quali risultati positivi, avrebbero lamentato la decisione del presidente. Il dottor James Philips del Walter Reed Hospital, ha duramente criticato la decisione di ...

Roba0021 : RT @laGattaSakura: Tutti i 40 poveri cristi che quel coglione di #Trump ha costretto a uscire per fare la passerella davanti ai fan hanno f… - incorrettezzad1 : RT @laGattaSakura: Tutti i 40 poveri cristi che quel coglione di #Trump ha costretto a uscire per fare la passerella davanti ai fan hanno f… - sissiago : RT @laGattaSakura: Tutti i 40 poveri cristi che quel coglione di #Trump ha costretto a uscire per fare la passerella davanti ai fan hanno f… - laura19194824 : RT @laGattaSakura: Tutti i 40 poveri cristi che quel coglione di #Trump ha costretto a uscire per fare la passerella davanti ai fan hanno f… - vitti2173 : RT @laGattaSakura: Tutti i 40 poveri cristi che quel coglione di #Trump ha costretto a uscire per fare la passerella davanti ai fan hanno f… -

Ultime Notizie dalla rete : passerella Trump La passerella di Trump fa infuriare: “Una follia, un teatrino politico” Zon.it Donald Trump lascerà in serata: “Non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa”. Medici: “Non è ancora fuori pericolo”

Donald Trump lascerà l’ospedale alle 18.30 americane, le 00.30 in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet dopo la riunione tra il suo staff e i medici del Walter Reed Hospital. Un’ipotesi, qu ...

TRUMP, NONOSTANTE

Gli occhi del mondo restano puntati sugli Stati Uniti, di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia con 7,42 milioni di contagi totali e 209.794 vittime (e che ieri ha contato ulteriori 332 morti ...

Donald Trump lascerà l’ospedale alle 18.30 americane, le 00.30 in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet dopo la riunione tra il suo staff e i medici del Walter Reed Hospital. Un’ipotesi, qu ...Gli occhi del mondo restano puntati sugli Stati Uniti, di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia con 7,42 milioni di contagi totali e 209.794 vittime (e che ieri ha contato ulteriori 332 morti ...