La partita fantasma (Juventus-Napoli) manda in tilt la Serie A (Di martedì 6 ottobre 2020) E alla fine la chiameremo Serie Asl. L’ultimo week end ha segnato probabilmente un bivio decisivo per il futuro del nostro campionato. Juventus-Napoli, in programma domenica sera, non si è giocata ed è diventata per tutti la «partita fantasma» scatenando una battaglia di opinione, mediatica e legale, che avrà riflessi pesanti sulla stagione in corso e sui fragilissimi equilibri che regolano il nostro calcio. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) E alla fine la chiameremo Serie Asl. L’ultimo week end ha segnato probabilmente un bivio decisivo per il futuro del nostro campionato. Juventus-Napoli, in programma domenica sera, non si è giocata ed è diventata per tutti la «partita fantasma» scatenando una battaglia di opinione, mediatica e legale, che avrà riflessi pesanti sulla stagione in corso e sui fragilissimi equilibri che regolano il nostro calcio.

poetssea : lei è spesso una di quelle che sembra un fantasma per tutta la partita e poi ad un certo punto se ne esce con corse… - TozziPerla : E io comunque sarei curiosa di sapere che ne pensa #Oppini della partita fantasma #JuventusNapoli. #GFVIP - gml73 : #JuventusNapoli #COVID19 #Carnevali la succursale con evidenti conflitti di interessi, aggiunge interessi contenuti… - filo_gagliardi : RT @ZappingRadio1: #JuventusNapoli la partita fantasma. @fedemello ricostruisce la vicenda alle 18:40 a #Zapping su @Radio1Rai Ascolta in… - PinoSa54 : ????.... veramente.... ERANO IN FAMIGGHIA come sempre....!! ???? Con i ' Soliti Compari ' in Campo!! ????.... La Juve,… -

Ultime Notizie dalla rete : partita fantasma Juve arbitri e 11 tifosi, la prima 'partita fantasma' - Calcio Agenzia ANSA EMANUELA ORLANDI: dimenticarla per ritrovarla? I parte

In questa fase storica, un impasto di incertezze e terrore, costituirebbe un grande favore all'umanità liberare la popolazione da sovrastrutture 'comunicazionali' che non reggono più, come si nota dal ...

Quell'istinto (tutto italiano) alla figuraccia

Sappiamo tutti che il mondo del calcio italiano è solito allietarci con le sue figuracce, ma ogni tanto il Paese Italia meriterebbe di evitarsele ...

In questa fase storica, un impasto di incertezze e terrore, costituirebbe un grande favore all'umanità liberare la popolazione da sovrastrutture 'comunicazionali' che non reggono più, come si nota dal ...Sappiamo tutti che il mondo del calcio italiano è solito allietarci con le sue figuracce, ma ogni tanto il Paese Italia meriterebbe di evitarsele ...