La notizia dell’uomo ucciso a sprangate per aver difeso la moglie da uno stupro di gruppo è del 2015 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 3 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da quattro foto segnaletiche che mostrano il volto di alcuni uomini. Sopra e sotto agli scatti, si legge: «Prova a difendere la moglie da uno stupro collettivo. ucciso a sprangate da quattro migranti tunisini. Per dire basta a questa folle politica sull’immigrazione: condividi». Questa è una notizia del 2015 ripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Post pubblicato su Facebook il 3 settembre 2020 – notizia vecchia Il 26 aprile 2015 a Vittoria (Sicilia) un bracciante agricolo di 38 anni di nome Nicu Radicanu è stato ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 3 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da quattro foto segnaletiche che mostrano il volto di alcuni uomini. Sopra e sotto agli scatti, si legge: «Prova a difendere lada unocollettivo.da quattro migranti tunisini. Per dire basta a questa folle politica sull’immigrazione: condividi». Questa è unadelripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Post pubblicato su Facebook il 3 settembre 2020 –vecchia Il 26 aprilea Vittoria (Sicilia) un bracciante agricolo di 38 anni di nome Nicu Radicanu è stato ...

