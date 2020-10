La mascherina obbligatoria ovunque? L’infettivologo Bassetti: “È sbagliato, stesso errore del lockdown” (Di martedì 6 ottobre 2020) GENOVA – “Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia, all’aperto, senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) GENOVA – “Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia, all’aperto, senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

Nelle foto si vedono tante persone, che rispettano le norme indossando la mascherina, ma che sono impossibilitati ... perchè non è più previsto l’obbligo di distanza di un metro“. Metti mi piace su ...

Dpcm: stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Obbligo di mascherine all’aperto. Niente coprifuoco per bar e ristoranti

Il governo è invitato a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata. E’ uno ...

