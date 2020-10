La mamma di Carlo Acutis a Storie Italiane: il 10 ottobre verrà beatificato (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 10 ottobre sarà un giorno importante, Carlo Acutis verrà proclamato beato e la sua mamma in collegamento con Storie Italiane ha confidato qual è il miracolo tra i tanti che suo figlio ha fatto. Un miracolo di secondo grado, la signora Antonia Salzano spiega che c’era un bambino che aveva una malformazione congenita al pancreas, era grave, non poteva mangiare nulla di solido. “Hanno fatto una novena pubblica attraverso una reliquia di Carlo poggiata sul bambino, hanno pregato e il bambino è andato a casa, ha iniziato a mangiare solidi e non c’era più la malformazione congenita”. La mamma di Carlo Acutis parla anche di guarigioni spirituali, forse ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 10sarà un giorno importante,verrà proclamato beato e la suain collegamento conha confidato qual è il miracolo tra i tanti che suo figlio ha fatto. Un miracolo di secondo grado, la signora Antonia Salzano spiega che c’era un bambino che aveva una malformazione congenita al pancreas, era grave, non poteva mangiare nulla di solido. “Hanno fatto una novena pubblica attraverso una reliquia dipoggiata sul bambino, hanno pregato e il bambino è andato a casa, ha iniziato a mangiare solidi e non c’era più la malformazione congenita”. Ladiparla anche di guarigioni spirituali, forse ancora ...

