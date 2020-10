La madre del killer scrive ai genitori dei fidanzatini uccisi a Lecce: 'So che è poca cosa, ma vi chiedo scusa' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Vi chiedo scusa!'. Inizia così la lettera che la madre del killer di Lecce ha inviato ai genitori dei due fidanzati uccisi la sera del 21 settembre. 'C'è sicuramente una ragione se il legame tra ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Vi!'. Inizia così la lettera che ladeldiha inviato aidei due fidanzatila sera del 21 settembre. 'C'; sicuramente una ragione se il legame tra ...

La7tv : #Calenda: 'Non venire a fare Madre Teresa di Calcutta perché lavori in un giornale che ha fatto del dileggio la sua… - TorresGotay : Madre del verbo - SirDistruggere : A quanto pare quando il bambino nasce deve avere il cognome del padre, quando muore quello della madre. #Flaminio cit. Serena Tudisco - AndreaSchiar : RT @scenarieconomic: ARRESTATA LA MADRE DELLA SCIENZIATA CINESE CHE HA RIVELATO LE ORIGINI DEL COVID-19. Il governo cinese ha colpito ancor… - ilunediblu : mia madre è entrata in camera mia mentre parlavo da sola e ora mi sta dando della pazza e vuole portarmi a fare un… -