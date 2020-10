La Lista UEFA dell' Inter per la fase a gironi della Champions League 2020-21

forumJuventus : ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Khedira è stato escluso dalla lista UEFA della Juventus ?? - mseddi_ramzi : RT @forumJuventus: ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? - _padremaronno : @Melonissss @Ngoppejammeja Perché anche per la lista UEFA devono esserci quelli del vivaio??? - juventina_alina : RT @forumJuventus: ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lista UEFA

Inter Official Site

Dall'emozione del gol da tripudio contro il Tottenham, a una Champions vissuta da spettatore: è Matias Vecino l'escluso di spicco dalla lista Champions di Antonio Conte per la fase a gironi dei nerazz ...Nella lista UEFA dell'Inter non figurano Vecino e Padelli, mentre c'è Nainggolan. Per il resto nessuna sorpresa da Antonio Conte.