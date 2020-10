La legge sul conflitto d’interesse passa in Commissione alla Camera. Contrari Italia Viva e le opposizioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Il testo base della legge sul conflitto d’interesse supera l’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera e ora sarà discussa in Parlamento. Si tratta di un documento su cui si potrà intervenire dopo le discussioni in Aula, tra Montecitorio e Palazzo Madama, e che quindi è solo la genesi della legge finale che dovrebbe venir fuori tra diverse settimane (se non mesi). Ma quella che sembra essere una non-notizia (visto che la proposta partiva dalla maggioranza di governo) trascina con sé alcune polemiche per la scelta di Italia Viva di non dare il via libera al testo non partecipando al voto. LEGGI ANCHE > Numero legale viene meno sulle misure anti-Covid, Lega e FdI esultano I renziani in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il testo base dellasuld’interesse supera l’esame dellaAffari Costituzionali dellae ora sarà discussa in Parlamento. Si tratta di un documento su cui si potrà intervenire dopo le discussioni in Aula, tra Montecitorio e Palazzo Madama, e che quindi è solo la genesi dellafinale che dovrebbe venir fuori tra diverse settimane (se non mesi). Ma quella che sembra essere una non-notizia (visto che la proposta partiva dmaggioranza di governo) trascina con sé alcune polemiche per la scelta didi non dare il via libera al testo non partecipando al voto. LEGGI ANCHE > Numero legale viene meno sulle misure anti-Covid, Lega e FdI esultano I renziani in ...

