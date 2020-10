La Lega perde anche nella sua Lombardia: da Lecco a Legnano, nei ballottaggi 4 a 2 per il centrosinistra. Salvini: “Dati su cui riflettere” (Di martedì 6 ottobre 2020) La sfida dei ballottaggi in Lombardia l’ha vinta il centrosinistra: un netto 4 a 2, con il centrodestra riconfermato a Viadana e vincente a Voghera. La beffa è stata soprattutto nell’unico capoluogo chiamato al voto per il secondo turno, Lecco, rimasto in mano al Pd per 31 voti. Ma la sconfitta è più ampia e colpisce in particolare un partito, la Lega, per esempio in una città-simbolo come Legnano. “In Lombardia non è andata come si aspettava”, ammette senza troppi giri di parole il leader Matteo Salvini. “Sono dati su cui riflettere“, aggiunge. Parole che hanno tra i destinatari Paolo Grimoldi, deputato del Carroccio ma soprattutto segretario della Lega Lombarda. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) La sfida deiinl’ha vinta il: un netto 4 a 2, con il centrodestra riconfermato a Viadana e vincente a Voghera. La beffa è stata soprattutto nell’unico capoluogo chiamato al voto per il secondo turno,, rimasto in mano al Pd per 31 voti. Ma la sconfitta è più ampia e colpisce in particolare un partito, la, per esempio in una città-simbolo come. “Innon è andata come si aspettava”, ammette senza troppi giri di parole il leader Matteo. “Sono dati su cui riflettere“, aggiunge. Parole che hanno tra i destinatari Paolo Grimoldi, deputato del Carroccio ma soprattutto segretario dellaLombarda. ...

