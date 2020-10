“La guerra dei mondi”, la fantascienza pensosa di Spielberg (Di martedì 6 ottobre 2020) Un tripode ne “La guerra dei mondi” – Photo Credits: web Nel 2003 Steven Spielberg incontra Tom Cruise e progetta con lui un nuovo e segretissimo adattamento de La guerra dei mondi. Con un budget enorme, che sarà poi ampiamente ricompensato dagli incassi al botteghino, nel 2005 il film esce nelle sale. Accanto a Cruise, di nuovo protagonista per Spielberg dopo Minority Report (2002), Justin Chatwin e una giovanissima, ma già famosa, Dakota Fanning. Il celebre regista, che è più che a suo agio in tutti i generi, ha forse sempre guardato alla science fiction con occhio particolarmente premuroso. E non poteva quindi che portare al cinema il classico ultracentenario di H.G.Wells, vale a dire chi la science fiction l’ha inventata. Classico già trasposto nel 1953 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Un tripode ne “Ladei mondi” – Photo Credits: web Nel 2003 Stevenincontra Tom Cruise e progetta con lui un nuovo e segretissimo adattamento de Ladei mondi. Con un budget enorme, che sarà poi ampiamente ricompensato dagli incassi al botteghino, nel 2005 il film esce nelle sale. Accanto a Cruise, di nuovo protagonista perdopo Minority Report (2002), Justin Chatwin e una giovanissima, ma già famosa, Dakota Fanning. Il celebre regista, che è più che a suo agio in tutti i generi, ha forse sempre guardato alla science fiction con occhio particolarmente premuroso. E non poteva quindi che portare al cinema il classico ultracentenario di H.G.Wells, vale a dire chi la science fiction l’ha inventata. Classico già trasposto nel 1953 ...

matteosalvinimi : La barca è stata fermata (trovando droga a bordo) e portata a Lampedusa. Arrestato il comandante con l’accusa di re… - albertoangela : “We’ll meet again”: utilizzare le parole di una canzone che ricorda la Seconda Guerra Mondiale per essere vicina al… - rubio_chef : Melania in quarantena con Trump va a finì come “La guerra dei Roses” - digitaliano : @tonydll8 Hai la guerra in testa e devi 100.000€ allo Stato italiano a titolo di rimborso dei soldi spesi in istruzione - IlmioManifesto : RT @BeppeGiulietti: La discussione è aperta, ma intanto è stata ripristinata la #Costituzione che prevede l’obbligo di dare protezione a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : “La guerra Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera