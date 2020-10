La fede nuziale della regina Elisabetta nasconde un segreto

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Le nozze di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo andarono in scena il 20 novembre 1947. Da allora sono passati quasi settantatrè anni ma solo ora, grazie a una nuova biografica autorizzata sul duca – Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edimburgh, appena uscita in Inghilterra – scopriamo che la fede nuziale della regina custodisce un segreto.