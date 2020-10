La DP Noleggi SG Volley si regala  Angelica Gentili

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Si arricchisce di un altro colpo il mercato della DPSGche ufficializza l’accordo con la forte centrale Angelica, che, a distanza di due anni, ritorna a giocare nella massima competizione regionale. Alta 184 cm e con un bagaglio di esperienza notevole, tra cui un campionato con la Scavolini Pesaro di A1 nel 2010,è stata fortemente voluta sia dallo staff tecnico che dal Presidente Mauro Camerlengo che si è prodigato in prima persona per “convincere” Angelica a tornare sui campi di gioco. ”Sono contenta ed entusiasta – queste le prime parole di Angelica. Quando sono stata contattata dal Presidente Camerlengo, che mi ha proposto di giocare con la DP...

