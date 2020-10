‘La decarbonizzazione in Italia non passa per il gas’: la richiesta di Legambiente al Governo (Di martedì 6 ottobre 2020) “No alla riconversione a gas delle centrali a carbone. In Italia la decarbonizzazione non può passare dal gas come fonte di transizione in sostituzione del carbone, attraverso un ‘compromesso’ che non farà bene né all’ambiente né alla salute del Pianeta. Bisogna adottare soluzioni credibili e radicali per ridurre le emissioni di CO2, semplificando le procedure autorizzative e garantendo un ruolo sempre maggiore alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo. Per far ciò occorre sostituire le vecchie e inquinanti centrali a carbone con impianti rinnovabili e non convertirle a gas”. È questo il messaggio che Legambiente lancia oggi al Governo a pochi giorni dallo sciopero nazionale per il clima di venerdì 9 ottobre ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “No alla riconversione a gas delle centrali a carbone. Inlanon puòre dal gas come fonte di transizione in sostituzione del carbone, attraverso un ‘compromesso’ che non farà bene né all’ambiente né alla salute del Pianeta. Bisogna adottare soluzioni credibili e radicali per ridurre le emissioni di CO2, semplificando le procedure autorizzative e garantendo un ruolo sempre maggiore alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo. Per far ciò occorre sostituire le vecchie e inquinanti centrali a carbone con impianti rinnovabili e non convertirle a gas”. È questo il messaggio chelancia oggi ala pochi giorni dallo sciopero nazionale per il clima di venerdì 9 ottobre ...

