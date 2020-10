La Corte di Giustizia dell’Ue ha condannato Orbàn per la legge anti Soros sulle università straniere

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ladidell’Ue hail governo ungherese guidato da Viktor Orban per lasulla limitazione delle universitàperché incompatibile con il diritto dell’Ue. L’Ungheria, sinella sentenza, ha violato i suoi obblighi sulla libera circolazione dei servizi e l’accordo generale sul commercio dei servizi dell’Omc. In più, ha violato le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue sulla libertà accademica Laungherese era stata approvata nel 2017 da Orbàn per chiudere la Central European University (CEU), l’università fondata da George. Il miliardario ungherese naturalizzato statunitense da anni è il ...