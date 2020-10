La Casellati cerca postini: il Senato mette sul piatto 175mila euro dei cittadini (Di martedì 6 ottobre 2020) La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati cerca postini, e ha fatto pubblicare un annuncio che non lascia spazio ad equivoci. Per aggiudicarsi l’appalto – si legge sul Fatto Quotidiano – per il servizio di recapito da e per gli uffici del Senato, ci sono in palio 175 mila euro. Nessuna improvvisazione, nemmeno sul look: il servizio se lo aggiudicherà la ditta in grado di garantire la massima professionalità e il massimo decoro. La Casellati, del resto, a queste cose ci tiene molto. “Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato, regolarmente e direttamente impiegato dalla ditta affidataria e in possesso di doti di correttezza e riservatezza”, si legge nell’annuncio curato ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 ottobre 2020) La presidente delMaria Elisabetta Alberti, e ha fatto pubblicare un annuncio che non lascia spazio ad equivoci. Per aggiudicarsi l’appalto – si legge sul Fatto Quotidiano – per il servizio di recapito da e per gli uffici del, ci sono in palio 175 mila. Nessuna improvvisazione, nemmeno sul look: il servizio se lo aggiudicherà la ditta in grado di garantire la massima professionalità e il massimo decoro. La, del resto, a queste cose ci tiene molto. “Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato, regolarmente e direttamente impiegato dalla ditta affidataria e in possesso di doti di correttezza e riservatezza”, si legge nell’annuncio curato ...

I portalettere dovranno occuparsi della consegna della posta per conto dei piani alti di Palazzo Madama. Nessuna deroga sul look: giacca e cravatta ...

