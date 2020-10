Kirghizistan | primo ministro si dimette dopo proteste di massa | annullato il risultato delle elezioni

Leggi su tpi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il premier kirghiso, Kubatbek Boronov, si è dimessolediscoppiate nella capitale Biškek e in altre città a seguitocontestateparlamentari che si sono tenute domenica scorsa nella ex Repubblica sovietica, il cuiè statodalla commissione elettorale centrale del. Come nuovoè stato nominato Sadyr Japarov, ex parlamentare d’opposizione scarcerato dai manifestanti anti-governativi. Lo ha annunciato il nuovo presidente del Parlamento, Myktybek Abdyldaev, come riporta l’agenzia russa Ria Novosti. La decisione di annullare l’esito del voto, secondo quanto ha spiegato la presidente ...