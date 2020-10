Katy Perry con Jane Fonda, contro il body shaming per dire al pubblico “VOTE” (Di martedì 6 ottobre 2020) Katy Perry torna su Instagram con una Zoom session in stile anni ’80 insieme all’icona del fitness senza tempo Jane Fonda che spiega con la consueta verve gli esercizi da fare. Katy Perry compie 35 anni. I look beauty di una star trasformista sfoglia la gallery L’obiettivo? Sviluppare il muscolo dei diritti e non astenersi dal voto alle elezioni presidenziali americane. Un’occasione splendida, tra l’altro, per dire anche un sonoro “basta” al ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 ottobre 2020)torna su Instagram con una Zoom session in stile anni ’80 insieme all’icona del fitness senza tempoche spiega con la consueta verve gli esercizi da fare.compie 35 anni. I look beauty di una star trasformista sfoglia la gallery L’obiettivo? Sviluppare il muscolo dei diritti e non astenersi dal voto alle elezioni presidenziali americane. Un’occasione splendida, tra l’altro, peranche un sonoro “basta” al ...

sabiswift : @vingxd0rxs katy perry e demi lovato - odinorod : non saprei forse mi sta venendo la nostalgia delle canzoni di Katy Perry ahaha se no i soliti - kscarlett22_ : Curiosità delle 23.56, la bambina di Katy Perry e Orlando Bloom si chiama Daisy Dove, in italiano Margherita colomb… - bravestsunx : que epoca dorada cuando katy perry saco i kissed a girl - paramorediaries : cosa facevo della mia vita prima d'iniziare ad ascoltare peacock di katy perry in loop -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry è il tocco di classe della settimana, la star meglio vestita per Giusi Ferré Io Donna Katy Perry parla di una possibile collaborazione K-pop con le Blackpink

In una recente intervista, Katy Perry ha raccontato della possibilità di collaborare con le Blackpink e con il mondo k-pop.

I 10 anni con Instagram e le storie di sei protagonisti di successo

Dalla foto del cane al formato Storie. Oggi gli utenti sono più di un miliardo in tutto il mondo e quasi 26 milioni in Italia. Le immagini che hanno cambiato la nostra vita ...

In una recente intervista, Katy Perry ha raccontato della possibilità di collaborare con le Blackpink e con il mondo k-pop.Dalla foto del cane al formato Storie. Oggi gli utenti sono più di un miliardo in tutto il mondo e quasi 26 milioni in Italia. Le immagini che hanno cambiato la nostra vita ...