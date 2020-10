Kabak | il Milan prepara il rilancio per Gennaio | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilaveva offerto 15 milioni perma lo Schalke 04 ha rifiutato. Tutto rimandato a, la. Ilha chiuso questa sessione di mercato senza acquistare un difensore ma atornerà alla carica per Ozan. Lo riferisce Gazzetta della Sport segnalando come Paolo Maldini e Frederic Massara siano convinti della bontà dell’investimento. Una mano in questo senso potrebbe arrivare direttamente dallo Schalke 04: se la squadra tedesca dovesse continuare nella sua crisi di risultati, allorapotrebbe forzare la mano per chiedere una cessione. Leggi su Calcionews24.com