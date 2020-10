Juventus, Rugani si presenta al Rennes: “Buffon e Rabiot mi hanno consigliato la Francia” (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus nelle ultime ore di mercato è riuscita a sfoltire non poco la rosa, liberandosi di alcuni ingaggi particolarmente onerosi. Uno degli ultimi giocatori a lasciare la Vecchia Signora è stato Daniele Rugani, che è passato in prestito secco oneroso al Rennes pochi giorni prima della fine della sessione. L’Equipe, giornale francese, ha voluto riportare le sue prime parole da giocatore della Ligue 1: “Gigi Buffon e Adrien Rabiot mi hanno parlato molto bene di questo campionato. Gigi è rimasto molto contento della mia scelta perché è convinto che sarò soddisfatto, e mi ha anche parlato della finale della Coppa di Francia (vinta dal Rennes nel 2019), aggiungendo anche che lo Stade Rennais era una squadra molto ben ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Lanelle ultime ore di mercato è riuscita a sfoltire non poco la rosa, liberandosi di alcuni ingaggi particolarmente onerosi. Uno degli ultimi giocatori a lasciare la Vecchia Signora è stato Daniele, che è passato in prestito secco oneroso alpochi giorni prima della fine della sessione. L’Equipe, giornale francese, ha voluto riportare le sue prime parole da giocatore della Ligue 1: “Gigi Buffon e Adrienmiparlato molto bene di questo campionato. Gigi è rimasto molto contento della mia scelta perché è convinto che sarò soddisfatto, e mi ha anche parlato della finale della Coppa di Francia (vinta dalnel 2019), aggiungendo anche che lo Stade Rennais era una squadra molto ben ...

