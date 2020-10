Juventus, Pasquale Bruno: “Chiesa è un giocatore modesto, 60 milioni sono troppi” (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’affare l’ha fatto la Fiorentina: 60 milioni per lui sono troppi. Alla fine è un giocatore come Bernardeschi e non sarà mai un top player. Tra l’altro ha un difetto: deve cascare di meno. E’ un calciatore modesto e devo dire che non mi sta neanche troppo simpatico”. Queste le parole di Pasquale Bruno, ex giocatore tra le altre di Juventus e Fiorentina, parlando del trasferimento dai toscani ai bianconeri di Federico Chiesa, considerato però come un giocatore modesto da Bruno. Parole destinate a fare polemica. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’affare l’ha fatto la Fiorentina: 60per luitroppi. Alla fine è uncome Bernardeschi e non sarà mai un top player. Tra l’altro ha un difetto: deve cascare di meno. E’ un calciatoree devo dire che non mi sta neanche troppo simpatico”. Queste le parole di, extra le altre die Fiorentina, parlando del trasferimento dai toscani ai bianconeri di Federico Chiesa, considerato però come unda. Parole destinate a fare polemica.

