Juventus, non solo Chiesa: ecco i 10 nomi arrivati dalla Fiorentina (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus ha atteso fino l'ultimo giorno di mercato per finalizzare l'acquisizione, a titolo temporaneo, di Federico Chiesa. Un colpo di alto profilo, specialmente nel panorama nazionale, per uno dei talenti più giovani tra le fila azzurre. Ovviamente questo trasferimento ha smosso più di qualche sensazione di stizza tra i supporters della Fiorentina, che vedono uno dei loro migliori giocatori passare ad una storica rivale. Ma l'esterno italiano non è l'unico ad aver percorso la tratta Firenze-Torino, e probabilmente potrebbe non essere l'ultimo. Negli anni sono stati molteplici gli affari tra i gigliati e la Vecchia Signora, ad esempio tra i più recenti c'è stato il passaggio, nell'estate 2017, di un altro Federico, Bernardeschi.

