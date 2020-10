Juventus Napoli, UFFICIALE: arriva la decisione del Giudice Sportivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Juventus Napoli – Le polemiche di Juventus Napoli non si placano. Dopo tutte le dichiarazioni uscite nei giorni successivi alla sfida, non disputata, tra Juve e Napoli è arrivata la decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo Tutti si aspettavano il 3-0 a favore dei bianconeri vista la mancata presenza dei bianconeri, ma a quanto pare il Giudice Sportivo ha bisogno di un supplemento di indagine. Juventus Napoli, la decisione UFFICIALE Come previsto, non è arrivato il 3-0 a tavolino ma il risultato della gara è sub iudice: Gerardo Mastrandrea emetterà la sua sentenza ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 ottobre 2020)– Le polemiche dinon si placano. Dopo tutte le dichiarazioni uscite nei giorni successivi alla sfida, non disputata, tra Juve eta ladelTutti si aspettavano il 3-0 a favore dei bianconeri vista la mancata presenza dei bianconeri, ma a quanto pare ilha bisogno di un supplemento di indagine., laCome previsto, non èto il 3-0 a tavolino ma il risultato della gara è sub iudice: Gerardo Mastrandrea emetterà la sua sentenza ...

ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - tuttosport : #Napoli, violato il protocollo: cosa farà il giudice sportivo - bancopostismo : RT @pisto_gol: 7 giocatori della juventus hanno lasciato il ritiro senza l'autorizzazione della asl. e ora? - Cronache - solodax : RT @GorettiGianluca: Il giudice sportivo ha comunicato che una decisione su Juventus-Napoli non è ancora stata presa: il risultato rimane d… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli Juve-Napoli sub iudice: il comunicato del giudice sportivo Corriere dello Sport Juve-Napoli, il doppio ex Stendardo: “La partita andava rinviata, azzurri hanno obbedito alla ASL”

(ANSA) – ROMA, 06 OTT – Juventus-Napoli “andava rinviata”. E’ il parere di Guglielmo Stendardo, ex di Lazio e Atalanta, oggi avvocato. Usando “logica e buon senso” quella era la strada da ...

Juventus-Napoli, il comunicato del Giudice Sportivo. Sensi e Immobile: la decisione

Nessuna stangata per Ciro Immobile e Stefano Sensi, decisione rimandata per quanto riguarda Juventus-Napoli: è quanto emerge dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato alcuni minuti fa. Rimane ...

(ANSA) – ROMA, 06 OTT – Juventus-Napoli “andava rinviata”. E’ il parere di Guglielmo Stendardo, ex di Lazio e Atalanta, oggi avvocato. Usando “logica e buon senso” quella era la strada da ...Nessuna stangata per Ciro Immobile e Stefano Sensi, decisione rimandata per quanto riguarda Juventus-Napoli: è quanto emerge dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato alcuni minuti fa. Rimane ...