Juventus Napoli, supplemento d’indagini: il Giudice Sportivo non decide (Di martedì 6 ottobre 2020) Juventus Napoli – C’era attesa per quello che oggi pomeriggio il Giudice Sportivo della Lega, Gerardo Mastrandrea, avrebbe scritto nei suoi provvedimenti. Juventus-Napoli come noto non si è disputata, e i fan bianconeri attendevano il 3-0 a tavolino. Ma non ci sarà decisione. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia e ne spiega i motivi. Il pre-ricorso dei partenopei ha infatti messo in moto una prassi. Questa prevede la consegna delle memorie delle parti, che rende inevitabile il rinvio della decisione di alcuni giorni, fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Juventus Napoli, decisione rinviata Il 3-0, ovviamente, a tavolino resta sul tavolo, ma la macchina della giustizia sportiva ha preso anche una ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 ottobre 2020)– C’era attesa per quello che oggi pomeriggio ildella Lega, Gerardo Mastrandrea, avrebbe scritto nei suoi provvedimenti.come noto non si è disputata, e i fan bianconeri attendevano il 3-0 a tavolino. Ma non ci sarà decisione. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia e ne spiega i motivi. Il pre-ricorso dei partenopei ha infatti messo in moto una prassi. Questa prevede la consegna delle memorie delle parti, che rende inevitabile il rinvio della decisione di alcuni giorni, fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima., decisione rinviata Il 3-0, ovviamente, a tavolino resta sul tavolo, ma la macchina della giustizia sportiva ha preso anche una ...

