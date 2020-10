Juventus-Napoli, rimandata la decisione del Giudice Sportivo, il motivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo non si esprimerà oggi su Juventus-Napoli, due elementi rimandando la decisione: ecco la situazione. Non dovrebbe arrivare oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Il Napoli rischia una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo ma due elementi faranno ritardare il comunicato, come conferma Gazzetta dello Sport. Il primo è il prericorso che ha già presentato il Napoli attraverso una memoria difensiva. Il secondo è l’indagine aperta dalla Procura della FIGC per stabilire se il Napoli ha violato il protocollo sanitario dopo la notizia della positività di Piotr ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilnon si esprimerà oggi su, due elementi rimandando la: ecco la situazione. Non dovrebbe arrivare oggi ladelin merito a. Ilrischia una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo ma due elementi faranno ritardare il comunicato, come conferma Gazzetta dello Sport. Il primo è il prericorso che ha già presentato ilattraverso una memoria difensiva. Il secondo è l’indagine aperta dalla Procura della FIGC per stabilire se ilha violato il protocollo sanitario dopo la notizia della positività di Piotr ...

