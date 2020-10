Juventus-Napoli, partita sub iudice: la decisione del Giudice Sportivo slitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessuna decisione per Juventus-Napoli. E’ questa la linea del giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea su quanto accaduto domenica scorsa all’Allianz Stadium: la partita è stata annullata per via della mancata presenza della squadra partenopea, bloccata dalla Asl territoriale sabato quando era proprio in partenza con destinazione Torino. Accanto alla partita spunta infatti ‘sub iudice’, al momento sono due le strade percorribili: la prima è che una decisione potrebbe arrivare a cavallo tra il week-end e l’inizio della settimana prossima, l’altra è che il Giudice Sportivo potrebbe cedere tutte le carte al Tribunale Federale Nazionale, primo grado della ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessunaper. E’ questa la linea del gGerardo Mastrandrea su quanto accaduto domenica scorsa all’Allianz Stadium: laè stata annullata per via della mancata presenza della squadra partenopea, bloccata dalla Asl territoriale sabato quando era proprio in partenza con destinazione Torino. Accanto allaspunta infatti ‘sub’, al momento sono due le strade percorribili: la prima è che unapotrebbe arrivare a cavallo tra il week-end e l’inizio della settimana prossima, l’altra è che il Gpotrebbe cedere tutte le carte al Tribunale Federale Nazionale, primo grado della ...

