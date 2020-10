Juventus-Napoli, l’avv. Grassani: “Si doveva seguire lo stesso iter di Palermo-Potenza, la gara si dovrà giocare” (Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Mattia Grassani.Il legale del club partenopeo, intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', si è espresso in merito alla questione legata al mancato rinvio di Juventus-Napoli, con gli azzurri che non sono partiti alla volta del Piemonte dopo le positività di Piotr Zieliński e di Eljif Elmas e che adesso rischiano il 3-0 a tavolino.Di seguito, le sue dichiarazioni. "Atti Procura Federale? Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al Napoli. Nel percorso dell'omologazione, la Procura Federale ha aperto un iter per il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski. Il Napoli non è indagato, sono stati chiesti documenti dal giorno 2 al giorno 4. Il Napoli con le ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Mattia.Il legale del club partenopeo, intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', si è espresso in merito alla questione legata al mancato rinvio di, con gli azzurri che non sono partiti alla volta del Piemonte dopo le positività di Piotr Zieliński e di Eljif Elmas e che adesso rischiano il 3-0 a tavolino.Di seguito, le sue dichiarazioni. "Atti Procura Federale? Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al. Nel percorso dell'omologazione, la Procura Federale ha aperto unper il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski. Ilnon è indagato, sono stati chiesti documenti dal giorno 2 al giorno 4. Ilcon le ...

