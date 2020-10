Juventus-Napoli, il giallo dei tamponi: «Nessun calciatore positivo al Covid» (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva il tanto atteso esito dei tamponi in casa Napoli, un esito che si tinge di giallo dopo le positività al Covid di Piotr Zielinski e Eljif Elmas venute a galla prima del caos di... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva il tanto atteso esito deiin casa, un esito che si tinge didopo le positività aldi Piotr Zielinski e Eljif Elmas venute a galla prima del caos di...

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - marioalbanese1 : RT @giampdisan: Penalizzare il #Napoli ma permettergli di rigiocare la partita è il compromesso di chi è in posizione debole rispetto ad un… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL VIROLOGO - Pregliasco: 'Giusto non giocare Juventus-Napoli per spezzare la catena dei contagi e per evitare nuovi fo… -