Juventus-Napoli: ecco la decisione del giudice sportivo (Di martedì 6 ottobre 2020) La non-partita Juventus-Napoli continua a far parlare di sè, e continuerà a farlo anche dopo le sentenze definitive, qualsiasi esse siano. Ma intanto il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha dato una prima indicazione. Oltre la ratifica della squalifica per i rossi presi di Immobile e Sensi, è stata rinviata la decisione definitiva in merito alla partita in questione. La decisione è sub-iudice, e sarà soggetta ad un supplemento d’indagine, che permetterà al giudice di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria a definire il quadro generale. Infatti bisogna stabilire il perchè ed il come l’ASL di Napoli ha bloccato la trasferta dei partenopei a Torino, per la gara di ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) La non-partitacontinua a far parlare di sè, e continuerà a farlo anche dopo le sentenze definitive, qualsiasi esse siano. Ma intanto il, Gerardo Mastrandrea, ha dato una prima indicazione. Oltre la ratifica della squalifica per i rossi presi di Immobile e Sensi, è stata rinviata ladefinitiva in merito alla partita in questione. Laè sub-iudice, e sarà soggetta ad un supplemento d’indagine, che permetterà aldi avere a disposizione tutta la documentazione necessaria a definire il quadro generale. Infatti bisogna stabilire il perchè ed il come l’ASL diha bloccato la trasferta dei partenopei a Torino, per la gara di ...

