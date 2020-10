Juventus-Napoli, De Magistris: “Accadute cose sgradevoli, è una sconfitta del Governo” (Di martedì 6 ottobre 2020) ”Trovo sgradevoli tante cose in questa vicenda ma soprattutto che non si possano andare a vedere le partite per colpa di un’incapacità di gestire ciò che era assolutamente prevedibile. E’ una sconfitta non solo del calcio, ma del Governo e del Paese che a sette mesi dall’inizio della pandemia non si riescano a fare passi in avanti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris tornando dal caos scaturito dalla decisione degli azzurri di non partire alla volta di Torino per giocare contro la Juventus su indicazione dell’Asl, andando incontro a un quasi certo 3-0 a tavolino: ”Ormai si parla di tutto tranne che di calcio e tutto questo mi entusiasma poco. Trovo sgradevole che si vincano a tavolino le partite, che per i ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) ”Trovotantein questa vicenda ma soprattutto che non si possano andare a vedere le partite per colpa di un’incapacità di gestire ciò che era assolutamente prevedibile. E’ unanon solo del calcio, ma del Governo e del Paese che a sette mesi dall’inizio della pandemia non si riescano a fare passi in avanti”. Lo ha detto il sindaco diLuigi Detornando dal caos scaturito dalla decisione degli azzurri di non partire alla volta di Torino per giocare contro lasu indicazione dell’Asl, andando incontro a un quasi certo 3-0 a tavolino: ”Ormai si parla di tutto tranne che di calcio e tutto questo mi entusiasma poco. Trovo sgradevole che si vincano a tavolino le partite, che per i ...

