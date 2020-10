Juventus-Napoli, avvocato Grassani: “Azzurri costretti a non giocare, rinvio certo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattia Grassani ha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito alla sfida tra Juventus e Napoli, non disputatasi come da calendario a causa dell’assenza dei partenopei, intimati a non viaggiare verso Torino dall’Asl locale. Di seguito le parole del legale del Napoli: “Gli atti alla Procura Federale? Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al Napoli. Nel percorso dell’omologazione, la Procura Federale ha aperto un iter per il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski. Il Napoli non è indagato, sono stati chiesti documenti dal giorno 2 al giorno 4. Manderemo alla Procura Federale ha avuto un copioso carteggio che dimostra come ci sia stato il rispetto di ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattiaha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito alla sfida tra, non disputatasi come da calendario a causa dell’assenza dei partenopei, intimati a non viaggiare verso Torino dall’Asl locale. Di seguito le parole del legale del: “Gli atti alla Procura Federale? Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al. Nel percorso dell’omologazione, la Procura Federale ha aperto un iter per il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski. Ilnon è indagato, sono stati chiesti documenti dal giorno 2 al giorno 4. Manderemo alla Procura Federale ha avuto un copioso carteggio che dimostra come ci sia stato il rispetto di ...

ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - ZZiliani : E comunque la domanda è: visto che il Napoli non ha esitato a fornire i nomi dei positivi Zielinski e Elmas, perchè… - TiamoN1926 : RT @pisto_gol: 7 giocatori della juventus hanno lasciato il ritiro senza l'autorizzazione della asl. e ora? - Cronache - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Salini: 'Secondo il protocollo, Juventus-Napoli si poteva giocare, nel momento in cui interviene la Asl, esso vi… -