Juventus | mercato da 7 | abbattuto il monte ingaggi e rosa ringiovanita

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 6 ottobre 2020)– Si è conclusa ieri sera alle 20 la sessione estiva di. La, come disse Andrea Agnelli dopo la sconfitta con il Lione era una delle rose più anziane d’Europa. Perciò la linea era chiara: ringiovanimento. Paratici ci è riuscito alla grande, fuori ultra-trentenni come Higuain, Matuidi e Pjanic, dentro giovani forti e pronti a stupire: Morata (27 anni), Arthur (24), McKennie(22) e Chiesa (23). Inoltre, mentre lo scorso anno la Juve era ostaggio dei vari esuberi, questa vola Paratici ha fatto piazza pulita. Via in tanti, Romero, Perin, Pjaca, De Sciglio, Rugani, Matuidi, Higuain, Pellegrini, Douglas Costa e Pjanic. Dentro tanta gioventù forte, con la promozione in prima squadra per diversi giovani, Frabotta su tutti., recap di un ...