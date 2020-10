Juventus, l’Asl di Torino segnalerà i bianconeri che hanno violato la quarantena (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento. Gli aggiornamenti L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento. Queste le dichiarazioni di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, ai microfoni del Corriere di Torino. «È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Asl disegnalerà alla Procura i calciatori dellachel’isolamento. Gli aggiornamenti L’Asl disegnalerà alla Procura i calciatori dellachel’isolamento. Queste le dichiarazioni di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di, ai microfoni del Corriere di. «È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto». Leggi su Calcionews24.com

stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - TuttoMercatoWeb : L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento - tancredipalmeri : La chiave delle parole di Agnelli: “La ASL interviene solo se c’è stata una violazione del protocollo precedentemen… - BrunoGalvan85 : L'ASL di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento - - RobertaDowney7 : RT @perchetendenza: 'Asl di Torino': Perché segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel o il loro domici… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’Asl Il Napoli non è partito per Torino. La Juve: "Noi in campo" Yahoo Eurosport IT