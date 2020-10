Juventus, la formazione decisa da Pirlo dopo il mercato (Di martedì 6 ottobre 2020) tps titleLA formazione DELLA Juventus/tps titlecaption id="attachment 1028699" align="alignnone" width="621" Pirlo, getty images/captionCalciomercato chiuso col botto per la Juventus che dopo essersi liberata anche di De Sciglio e Douglas Costa ha messo a segno l'affare Federico Chiesa. La Vecchia Signora di Andrea Pirlo prende forma e si prepara dunque ad affrontare al meglio questa nuova stagione 2020-21. Andiamo a vedere qualche potrà essere la formazione definitiva del neo mister bianconero. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) tps titleLADELLA/tps titlecaption id="attachment 1028699" align="alignnone" width="621", getty images/captionCalciochiuso col botto per lacheessersi liberata anche di De Sciglio e Douglas Costa ha messo a segno l'affare Federico Chiesa. La Vecchia Signora di Andreaprende forma e si prepara dunque ad affrontare al meglio questa nuova stagione 2020-21. Andiamo a vedere qualche potrà essere ladefinitiva del neo mister bianconero. ITA Sport Press.

