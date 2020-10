Juventus | il 25 è occupato | Chiesa può prendere il numero del padre

(Di martedì 6 ottobre 2020) Federiconon ha ancora scelto il suo nuovodi maglia alla. Il 25 è: le opzioni disponibili. Federicoallanon potràil 25,utilizzato nella sua esperienza alla Fiorentina e attualmenteda Adrien Rabiot. Ecco perché si fa largo un’ipotesi suggestiva, ovvero il 20, ilche suoEnrico ha utilizzato nel corso della sua esperienza in Serie A. Leggi su Calcionews24.com

Federico Chiesa non ha ancora scelto il suo nuovo numero di maglia alla Juventus. Il 25 è occupato: le opzioni disponibili. Federico Chiesa alla Juventus non potrà prendere il 25, numero utilizzato ...