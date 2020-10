Juventus | età media mai così bassa negli ultimi 5 anni | il dato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Laè riuscita ad abre sensibilmente l’etàdel proprio organico in questa sessione di mercato. Il. Ladella stagione 2020/21 avrà l’etàpiùdelle ultime cinque stagioni. L’analisi è pubblicata da Gazzetta dello Sport e viene segnalato che lanella stagione 2016/17 aveva un’etàdi 26,7. Nella scorsa stagione era di 26,8, ilpiù alto dal 2016 ad oggi. mentre quella che guiderà Pirlo in questa stagione avrà un’etàdi 23. Decisive in questo senso le uscite di Higuain, ...