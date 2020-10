Juventus, consegnata la lista per la Champions. La novità è il numero 22 (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus farà il suo esordio in Champions League il 20 ottobre a Kiev contro la Dinamo e, oltre agli ucraini, nella fase a gironi affronterà il Barcellona e il Ferencváros. Il club ha consegnato oggi alla UEFA la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della competizione.caption id="attachment 1032941" align="alignnone" width="514" Chiesa (twitter Juventus)/captionQuesto l'elenco completo:1 Szczesny3 Chiellini4 de Ligt5 Arthur7 Ronaldo8 Ramsey9 Morata10 Dybala12 Alex Sandro13 Danilo14 McKennie16 Cuadrado19 Bonucci22 Chiesa25 Rabiot28 Demiral30 Bentancur31 Pinsoglio33 Bernardeschi38 Frabotta39 Portanova44 Kulusevski77 Buffoncaption id="attachment 1011535" align="alignnone" width="1024" Dybala (getty ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Lafarà il suo esordio inLeague il 20 ottobre a Kiev contro la Dinamo e, oltre agli ucraini, nella fase a gironi affronterà il Barcellona e il Ferencváros. Il club ha consegnato oggi alla UEFA ladei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della competizione.caption id="attachment 1032941" align="alignnone" width="514" Chiesa (twitter)/captionQuesto l'elenco completo:1 Szczesny3 Chiellini4 de Ligt5 Arthur7 Ronaldo8 Ramsey9 Morata10 Dybala12 Alex Sandro13 Danilo14 McKennie16 Cuadrado19 Bonucci22 Chiesa25 Rabiot28 Demiral30 Bentancur31 Pinsoglio33 Bernardeschi38 Frabotta39 Portanova44 Kulusevski77 Buffoncaption id="attachment 1011535" align="alignnone" width="1024" Dybala (getty ...

ItaSportPress : Juventus, consegnata la lista per la Champions. La novità è il numero 22 - - infoitsport : Juventus, consegnata la lista Champions: fuori Khedira e dentro Frabotta, a Chiesa il numero 22 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, la lista consegnata alla UEFA per la Champions: fuori Khedira, rientra Demiral - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, la lista consegnata alla UEFA per la Champions: fuori Khedira, rientra Demiral - Vittoriog82 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, la lista consegnata alla UEFA per la Champions: fuori Khedira, rientra Demiral -