Juventus-Chiesa, Pradè: “Ci siamo tolti un peso, fascia da capitano uno sbaglio” (Di martedì 6 ottobre 2020) Federico Chiesa alla Juventus, un’operazione di mercato che fa ancora discutere dalle parti di Firenze. Era preventivabile, ne avevamo avuta la conferma in occasione degli altri trasferimenti dalla Viola in direzione della Torino bianconera: passare dai toscani alla Vecchia Signora, dall’ottica dei gigliati, è sempre visto come una sorta di tradimento, una mossa che non viene vista di buon occhio dai supporter del club di Rocco Commisso. Senza scendere nel merito delle scelte professionali di un calciatore, il caso per l’attaccante classe ’97 non fa di certo eccezione e nelle scorse ore i sostenitori della Fiorentina non hanno perso tempo per esprimere il proprio disappunto per la recente trattativa conclusa con la Juve. E a dire la sua sul tema ci ha pensato anche Daniele Pradè. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Federicoalla, un’operazione di mercato che fa ancora discutere dalle parti di Firenze. Era preventivabile, ne avevamo avuta la conferma in occasione degli altri trasferimenti dalla Viola in direzione della Torino bianconera: passare dai toscani alla Vecchia Signora, dall’ottica dei gigliati, è sempre visto come una sorta di tradimento, una mossa che non viene vista di buon occhio dai supporter del club di Rocco Commisso. Senza scendere nel merito delle scelte professionali di un calciatore, il caso per l’attaccante classe ’97 non fa di certo eccezione e nelle scorse ore i sostenitori della Fiorentina non hanno perso tempo per esprimere il proprio disappunto per la recente trattativa conclusa con la Juve. E a dire la sua sul tema ci ha pensato anche Daniele Pradè. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

acffiorentina : Chiesa ceduto alla Juventus ?? - romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - juventusfc : ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ??… - qristianavh : RT @juventusfc: ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ?? - FI69interista : Ehhhh ma #Vidal e #Conte ... #Frabotta #Chiesa #Juve #juventus #juveout #juvemerda #6ottobre #Inter #amala… -