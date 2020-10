Juventus, Asl Torino segnalerà alla Procura calciatori che hanno violato isolamento. Ecco i loro nomi (Di martedì 6 ottobre 2020) Si susseguono gli interventi dopo il caso del Napoli fermato dall'autorità sanitaria campana prima di imbarcarsi per Torino a causa della positività di alcuni calciatori e staff. L'Asl di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juve che hanno violato l'isolamento - Ad annunciarlo, Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, raggiunto dal Corriere di Torino: "È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto". Si ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Si susseguono gli interventi dopo il caso del Napoli fermato dall'autorità sanitaria campana prima di imbarcarsi pera causa della positività di alcunie staff. L'Asl disegnalerà indella Juve chel'- Ad annunciarlo, Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di, raggiunto dal Corriere di: "È stata la stessa società a segnalarci che alcuniavevano lasciato il luogo die perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la, di quanto avvenuto". Si ...

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - capuanogio : #Agnelli: “A parti invertite la #Juventus sarebbe partita. Quel comunicato dell’ASL è stato emesso perché non è sta… - ByBlock12 : RT @perchetendenza: 'Asl di Torino': Perché segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel o il loro domici… - yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”JUVENTUS e Torino applicano il protocollo Covid di Figc e ministero della Salute in modo INECCEPIBILE. Non abbiamo mai p… -