Juventus, ancora in ballo il futuro di Khedira: le ultime (Di martedì 6 ottobre 2020) Il mercato della Juventus si è chiuso con l’arrivo di Federico Chiesa e le cessioni di De Sciglio e Douglas Costa. I bianconeri sono riusciti a piazzare quasi tutti gli esuberi, ad eccezione di Sami Khedira, unico nodo da sciogliere per la società nei prossimi giorni. Il centrocampista tedesco è ai margini del progetto bianconero … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il mercato dellasi è chiuso con l’arrivo di Federico Chiesa e le cessioni di De Sciglio e Douglas Costa. I bianconeri sono riusciti a piazzare quasi tutti gli esuberi, ad eccezione di Sami, unico nodo da sciogliere per la società nei prossimi giorni. Il centrocampista tedesco è ai margini del progetto bianconero … L'articolo

SkySport : JUVE-CHIESA: C'È L'ACCORDO Ma manca ancora un dettaglio? ? - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, il #Valencia offre per #Rugani Ancora distanza tra le parti - marcoconterio : ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio,… - sgizzi89 : Dopo 3 giorni c'e ancora qualcuno che non sa a cosa appellarsi per attaccare la #juventus. Eppure l'italiano non è… - JuveWhite : @ilciccio67 Ma ancora cerchi di razionalizzare? La verità è solo una, con la Juventus valgono altre leggi non scritte. Punto -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ancora Juventus, ancora in ballo il futuro di Khedira: le ultime DailyNews 24 Covid. Dopo Zielinsky ed Elmas ancora due positivi in casa Napoli: «L’esito dei tamponi»

Arriva il tanto atteso esito dei tamponi in casa Napoli, un esito che lascia ancora nella paura il club ... Elmas venute a galla prima del caos di Juventus-Napoli. «Mancano solo due tamponi ...

Marchisio, i tifosi della Juventus lo attaccano: "Continua a lavorare da Varriale". E lui replica...

L’annullamento di Juventus-Napoli farà parlare ancora per tanti giorni, anche perché l’omologazione della vittoria a tavolino in favore dei bianconeri tarderà ad arrivare. Il Giudice Sportivo, infatti ...

Arriva il tanto atteso esito dei tamponi in casa Napoli, un esito che lascia ancora nella paura il club ... Elmas venute a galla prima del caos di Juventus-Napoli. «Mancano solo due tamponi ...L’annullamento di Juventus-Napoli farà parlare ancora per tanti giorni, anche perché l’omologazione della vittoria a tavolino in favore dei bianconeri tarderà ad arrivare. Il Giudice Sportivo, infatti ...