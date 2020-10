Juve-Napoli, palla al centro sul Titanic (Di martedì 6 ottobre 2020) Metti il capitalismo più primitivo e spregiudicato che si conosca nel sistema di leggi eccezionali più confuse e contraddittorie che si possano immaginare, e avrai rotto il giocattolo del calcio ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) Metti il capitalismo più primitivo e spregiudicato che si conosca nel sistema di leggi eccezionali più confuse e contraddittorie che si possano immaginare, e avrai rotto il giocattolo del calcio ...

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - letydark855846 : RT @juve3stars: A parti invertite 3 punti a tavolino per il Napoli, penalizzazione e fustigazione pubblica nei confronti della juve che ha… - Zengan22 : RT @pisto_gol: AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che non avrebbe… -