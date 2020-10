Juve-Napoli, il Ministro Spadafora: 'Il protocollo prevede la vigilanza e la responsabilità delle Asl' (Di martedì 6 ottobre 2020) Spadafora Juventus-Napoli, Covid e polemiche: la lettera dell'Asl e l'affondo di Spadafora 4 ottobre 2020 Juventus-Napoli, De Laurentiis invia una lettera a Spadafora 5 ottobre 2020 Napoli, inizia l'... Leggi su napolitoday (Di martedì 6 ottobre 2020)ntus-, Covid e polemiche: la lettera dell'Asl e l'affondo di4 ottobre 2020ntus-, De Laurentiis invia una lettera a5 ottobre 2020, inizia l'...

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - Open_gol : Juve-Napoli, il club di De Laurentiis solo ora decide di isolare i negativi in hotel. Il Giudice sportivo prende te… - UmbertoBiella : RT @Marco_viscomi: @Gazzetta_it Siete vergognosi. Tutto il mondo ci ride dietro per colpa del Napoli e delle sue inosservanze e voi gettate… - gianlutanci : RT @pisto_gol: AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che non avrebbe… -