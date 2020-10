Juve, Khedira fuori dalla lista Champions (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus ha consegnato oggi alla Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della Champions League. Come previsto non c'è Sami Khedira, ormai ai margini del progetto. La ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 ottobre 2020) Lantus ha consegnato oggi alla Uefa ladei giocatori che prenderanno parte alla prima fase dellaLeague. Come previsto non c'è Sami, ormai ai margini del progetto. La ...

