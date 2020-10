Juve, Khedira fuori dalla lista Champions. Dentro i big, tra i giovani Frabotta (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus ha consegnato oggi alla Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League. Come previsto non c'è Sami Khedira, ormai ai margini del progetto. Tra ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Lantus ha consegnato oggi alla Uefa ladei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi dellaLeague. Come previsto non c'è Sami, ormai ai margini del progetto. Tra ...

tuttosport : #Juve, ecco la lista #Champions. Fuori #Khedira, c'è #Frabotta - Gazzetta_it : #Juve, #Khedira fuori dalla lista Champions. Ci sono #Frabotta e #Portanova - romeoagresti : ?? Douglas Costa: il giocatore vorrebbe rimanere alla #Juve. No news; ?? Rugani: per il momento solo richieste con la… - Kingsamuel111 : @SergioSarres @Freddyascott Khedira, miglior CC della Juve ormai é in pensione. Mi preoccupa che da ieri con l'entr… - mseddi_ramzi : RT @forumJuventus: ?? Juve, ecco la lista #UCL ?? Escluso Khedira ?? -