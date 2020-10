Jole Santelli incurante delle norme anti-Covid: balla senza mascherina né distanziamento alla festa post-elettorale – Video (Di martedì 6 ottobre 2020) Una stanza chiusa. Decine di persone che ballano e festeggiano l’elezione a sindaco di San Giovanni in Fiore di Rosaria Succurro, quasi tutte senza mascherina. Tra queste anche la presidente della regione Calabria, Jole Santelli. È quanto si vede in un Video diffuso da LaCnews24.it che riprende appunto la festa serale dopo il risultato elettorale. I partecipanti sono totalmente incuranti dei decreti anti-Covid, non indossano le mascherine, o lo fanno portandole, inutilmente, sotto al mento. E poi, ancora, ballano una tarantella abbracciandosi e prendendosi per mano. Tra questi, sottolinea la rete locale, anche il sindaco di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Una stanza chiusa. Decine di persone cheno e festeggiano l’elezione a sindaco di San Giovanni in Fiore di Rosaria Succurro, quasi tutte. Tra queste anche la presidente della regione Calabria,. È quanto si vede in undiffuso da LaCnews24.it che riprende appunto laserale dopo il risultato. I partecipsono totalmente incurdei decreti, non indossano le mascherine, o lo fanno portandole, inutilmente, sotto al mento. E poi, ancora,no una tarantella abbracciandosi e prendendosi per mano. Tra questi, sottolinea la rete locale, anche il sindaco di ...

